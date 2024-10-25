Corriere dello Sport su Quarta: "Pericoloso nell'area avversaria quanto nella sua"

Quarta mette sempre in luce le sue doti da calciatore offensivo più che difensivo

Parlando della prova nel primo tempo della Fiorentina: "I viola hanno tirato spesso da fuori e avuto un'altra buona occasione col colpo di testa di Martinez Quarta (lo diciamo da tempo: è pericoloso nell'area avversaria quanto nella sua...)". Parole che denotano le sempre più evidenti caratteristiche offensive del difensore, per il quale, secondo molti, sarebbe da testare un ruolo più avanzato a centrocampo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/repubblica-la-fiorentina-ha-rischiato-lo-0-3-per-i-fumogeni-lanciati-in-campo-attesa-sui-provvedimenti-uefa/273947/