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Nazione: “Senza Quarta e Biraghi chi prenderà la fascia? Occhio a De Gea”

La Fiorentina è chiamata a costruire una nuova leadership

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 dicembre 2024 10:28
Nazione: “Senza Quarta e Biraghi chi prenderà la fascia? Occhio a De Gea” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Con l'addio a stagione in corso di due capitani storici come Biraghi e Quarta, la Fiorentina è chiamata a costruire una nuova leadership. Tra i candidati spicca Luca Ranieri, prodotto del vivaio e già riconosciuto come figura rappresentativa della "Viola 2.0". Tuttavia, serviranno altri giocatori per sostenere questo processo.

La logica del club, che valuta l'esperienza in base al numero di presenze, potrebbe favorire profili come Mandragora (116 presenze), Sottil

(133), e Dodô (90), sebbene alcuni come Terracciano e Ikoné siano destinati a lasciare. L'arrivo di giocatori con esperienza ad alti livelli, come De Gea, potrebbe inoltre influire nella definizione della nuova gerarchia. Lo riporta La Nazione.

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