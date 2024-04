Il regalo a Ekuban costa caro a Quarta: pioggia di 4,5. È lui il peggiore in campo contro il Genoa

Fioccano le insufficienze per i calciatori della Fiorentina dopo il pareggio per 1-1 contro il Genoa nel posticipo della trentaduesima giornata. In attacco ci sono pochissime sufficienze se non per Ikoné, ma a spiccare sono i voti di Martinez Quarta che si prende una pioggia di 4,5 in pagella. Una valutazione dovuta all’ingenuità che ha lanciato Ekuban nell’occasione del rigore poi assegnato al Genoa.

Martinez Quarta –

Gazzetta 5

Cor. Fio. 5

Nazione 4,5

Cor. Sport 4,5

Tuttosport 4,5

Rep. Fi. 5

LA FIESOLE CHIAMA A RACCOLTA I TIFOSI: “GIOVEDÌ TUTTI ALLO STADIO!” TANTI STRISCIONI SPARSI PER FIRENZE