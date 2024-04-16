La Fiesole chiama a raccolta i tifosi: "Giovedì tutti allo stadio!" Tanti striscioni sparsi per Firenze

La curva Fiesole prova a caricare l'ambiente in vista della sfida di Giovedì tra Fiorentina e Viktoria Plzen

La curva Fiesole chiama a raccolta i tifosi in vista della delicata sfida di Giovedì contro il Viktoria Plzen che vale un posto in semifinale in Conference League. Tanti striscioni sparsi per tutta Firenze con la scritta "Giovedì tutti allo stadio!", uguali a quello mostrato ieri in Curva durante la partita tra Fiorentina e Genoa, citato anche da Mister Italiano nella conferenza post partita. Un modo dunque per scuotere l'ambiente e stimolare la vendita dei biglietti che è partita molto al rilento

IL NAPOLI PENSA A GASPERINI

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