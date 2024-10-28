La Fiorentina passeggia sulla Roma e Palladino ne approfitta per provare Quarta a centrocampo

La Fiorentina vince e convince al Franchi contro la Roma, affondata in quel di Firenze con un 5-1 pesantissimo che mette di nuovo tutto in discussione in casa giallorossa.Per la Fiorentina invece il m...

La Fiorentina vince e convince al Franchi contro la Roma, affondata in quel di Firenze con un 5-1 pesantissimo che mette di nuovo tutto in discussione in casa giallorossa.

Per la Fiorentina invece il momento è d’oro con 3 vittorie in una settimana con 15 goal segnati e una squadra che fa divertire i propri tifosi. Vista la situazione di punteggio e la superiorità numerica Palladino ne ha approfittato per sperimentare un po’ di soluzioni nuove, sia una posizione di Colpani e Ikonè alle spalle di Kouame, sia la possibilità di vedere Martine Quarta a centrocampo.

L’Argentino ieri infatti è entrato al posto di Adli è ha coperto il ruolo di mediano davanti alla difesa, una svolta tattica che Firenze ha tanto invocato visto la bravura di Quarta di attaccare l’area di rigore con i tempi giusti e di segnare tanti goal. A onor del vero va detto che ieri Palladino aveva finito i centrocampisti e se voleva far rifiatare giocatori come Adli e Bove che hanno giocato pure Giovedì in Conference c’era bisogno di adattare qualcuno.

Vedremo dunque se l’ipotesi di Martinez Quarta a centrocampo sarà una via che Palladino proverà a percorrere convintamente o se è stata semplicemente una soluzione dovuta al momento di “emergenza” a centrocampo

INTERVISTA DI KEAN

https://www.labaroviola.com/kean-sto-lavorando-ad-un-disco-con-leao-palladino-mi-ha-aiutato-molto-in-campo-e-fuori/274082/#google_vignette