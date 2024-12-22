La Fiorentina può cedere a gennaio 6 giocatori: da Biraghi a Quarta, da Terracciano a Ikonè e Kouamè

Sono 6 i giocatori della Fiorentina che a gennaio possono lasciare la squadra viola. Tante situazioni diverse ma con una soluzione vicina

Il processo di rafforzamento che vedrà protagonista la Fiorentina a gennaio non sarà portato a termine solo grazie all’innesto di due/tre pedine funzionai che possano aumentare il livello della squadra. Anche tramite un certosino processo di sfoltimento della rosa il club è convinto di aumentare la competitività di un gruppo fin qui capace di andare oltre le aspettative. Le idee, in tal senso, sono per certi aspetti più chiare rispetto a quelle che saranno le operazioni in entrata, visto che ormai si è già capito quali sono gli elementi su cui Raffaele Palladino non sembra più orientato a far affidamento.

In pole position c’è Biraghi, ormai ai margini della squadra e destinato a cambiare maglia fin dai primi giorni del 2025. Sull’ex capitano c’è il forte pressing del Napoli ma occhio sempre alle piste estere, con il Fenerbahçe sempre alla finestra. Scontato anche il taglio di Christensen, quarto portiere e fuori lista da inizio stagione: piazzare una meteora come lui rischia di non essere facile anche se nelle ultime ore dalla Germania c’è stato il sondaggio del Bochum. Prossimo all’addio anche Ikoné: il francese è un elemento che non è mai realmente riuscito ad affermarsi a Firenze in questi tre anni e anche il nuovo allenatore ha capito che le potenzialità del francese - per quanto invidiabili in allenamento - sono disattese pressoché in ogni match ufficiale.

Dopo le ipotesi arabe in estate, l’ex Lille ha oggi due strade più concrete di altre davanti a sé: il ritorno in Ligue 1 o un’avventura in Premier (con il Wolverhampton pronto a tornare alla carica). Più nebulosa la situazione di altri tre elementi, il cui addio è vincolato all’arrivo di un’altra pedina nello stesso ruolo: in primis c’è da definire il futuro di Terracciano, che peraltro ha il contratto in scadenza tra poco più di un anno ed è stato ormai retrocesso nelle gerarchie (fino a essere messo in competizione con Martinelli). Il Cagliari è pronto a fare un’offerta.

Incerte anche le posizioni di Kouame e Martinez Quarta: l’ivoriano, fin qui utilizzato come vice Kean senza però mai convincere, è l’elemento che può far scattare l’effetto domino in attacco (solo se partirà, arriverà una nuova prima punta) mentre il centrale - il primo a firmare il rinnovo la scorsa estate e a legarsi ai viola fino al 2028 - ha poche chance di partire, nonostante una prima parte di stagione negativa e il pressing del River Plate. Lo scrive La Nazione

LE PAROLE DEL PROCURATORE DI BOVE

https://www.labaroviola.com/ag-bove-grazie-fiorentina-firenze-posto-incredibile-in-estate-palladino-lo-ha-messo-in-cima-ai-desideri/281853/