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Quarta e Beltran fuori dai convocati dell'Aregntina. Rimarranno a Firenze a disposizione di Palladino

Il CT della Nazionale Albiceleste ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni di Messi e compagni contro il Venezuela e la Bolivia. Rimangono fuori dalle scelte sia Lucas Martinez Quarta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2024 19:35
Quarta e Beltran fuori dai convocati dell'Aregntina. Rimarranno a Firenze a disposizione di Palladino -
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Il CT della Nazionale Albiceleste ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni di Messi e compagni contro il Venezuela e la Bolivia. Rimangono fuori dalle scelte sia Lucas Martinez Quarta che Lucas Beltran: i due giocatori della Fiorentina non ritrovano quindi la maglia dell'Argentina. Può sorridere, però, Raffaele Palladino che potrà avere a disposizione i due calciatori nel corso della sosta per le nazionali che inizierà per la Fiorentina proprio dopo l'impegno in campionato di domenica contro il Milan.

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