Quarta e Beltran fuori dai convocati dell'Aregntina. Rimarranno a Firenze a disposizione di Palladino

Il CT della Nazionale Albiceleste ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni di Messi e compagni contro il Venezuela e la Bolivia. Rimangono fuori dalle scelte sia Lucas Martinez Quarta...

A cura di Redazione Labaroviola 02 ottobre 2024 19:35

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