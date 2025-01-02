Bucciantini: “Folorunsho? Non è la copia di Bove. Quarta? Dispiaciuto del suo addio. Marì acquisto giusto”

Ha sempre dato tutto per questa maglia, difetti compresi

Marco Bucciantini ha così parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: “Folorunsho non è la copia di Bove, però aggiungerà qualcosa al centrocampo viola. Non ha la duttilità di Bove, però ha una grande gamba e buoni tempi di inserimento. Non è facile trovare un giocatore come l'ex Roma. Io ho sempre parlato di Frendrup, che è un grande giocatore ambito dalle top squadre del campionato italiano. Marì? Palladino lo conosce molto bene ed è un giocatore che ha già giocato in Serie A, al contrario di Valentini e Moreno che prima di questa avventura non hanno mai disputato una partita in Italia. E' un giocatore, che dal punto di vista della conoscenza della categoria, può sostituire Quarta. E' un acquisto giusto.

Quarta? Mi è dispiaciuto il suo addio. E' stato un giocatore importante per la Fiorentina. In tanti momenti è risultato decisivo. Con Italiano ha avuto un protagonismo in fase offensiva importante. Ha sempre dato tutto per questa maglia, difetti compresi. Sono dispiaciuto, anche perché aveva un ruolo dentro al gruppo. Il Napoli è una squadra molto forte. Mi aspetto una bella partita sabato”.

https://www.labaroviola.com/baiano-la-champions-e-troppo-difficile-per-la-fiorentina-i-viola-lottano-per-leuropa-league/283131/#google_vignette