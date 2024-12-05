Graziani boccia Quarta centrocampista: "Non ci incastra nulla lì, non ha la qualità per aiutare Cataldi"

L'allenatore Ciccio Graziani ha parlato al Pentasport, soffermandosi sulla prestazione di Quarta da centrocampista e sul ruolo di Beltran

L’ex calciatore della Fiorentina Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parlando di alcuni giocatori, tra cui Quarta, Beltran e Ikoné. Queste le sue parole:

Su Quarta: “Non me ne voglia Palladino, ma Quarta non può giocare lì, se io ho Richardson lo faccio giocare. Non c’entra nulla Quarta lì, a prescindere dall’errore non è un centrocampista, non ha quella qualità per dare una mano a Cataldi. Non mi piace proprio in quel ruolo.”

Su Beltran: “Beltran deve fare la seconda punta, e non la fa, non lo vedo mai davanti a Kean quando l’ex Juve viene incontro. Non si sovrappone mai, un po’ mi fa riflettere, perché se vuole iniziare a far gol deve cominciare a entrare in area. Kean è l’anima di questa squadra, se gliela levi vai in difficoltà. Guarda il Torino con Zapata, Kean è il nostro Lukaku, è sempre pericoloso, si inventa le giocate da sé. Ieri doveva però fare meglio in quelle due occasioni.”

Su Ikoné: “Ikoné non ha fatto un mezzo miglioramento in 4 anni, non è mai cambiato. Si complica sempre la vita da solo, lui dovrebbe fare meno finte ed essere più concreto, con più rapidità. Magari a gennaio lo dai via e prendi un altro esterno al suo posto. Io ho visto ieri Ekong, mi è sembrato un giocatore interessante. Se prendi lui e dai via Ikoné bene.”

BOCCI SU COLPANI

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