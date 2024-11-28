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Nessun infortunio muscolare per Quarta e Mandragora, entrambi hanno accusato solo i crampi

Dopo la vittoria della Fiorentina per 3-2 sul Pafos in Conference League arrivano altre buone notizie per i tifosi della Fiorentina che possono tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Marti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 novembre 2024 00:03
Nessun infortunio muscolare per Quarta e Mandragora, entrambi hanno accusato solo i crampi -
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Dopo la vittoria della Fiorentina per 3-2 sul Pafos in Conference League arrivano altre buone notizie per i tifosi della Fiorentina che possono tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Martinez Quarta e Mandragora che sono usciti anzitempo zoppicando. I due infatti non hanno accusato nessun infortunio ma dei semplici crampi dovuti all'eccessiva stanchezza.

Molto probabilmente dunque entrambi saranno a disposizione per la sfida d'alta classifica di Domenica contro l'Inter, partita in cui la Fiorentina conta di recuperare il numero 10 Albert Gudmundsson sempre fermo ai box dopo l'infortunio subito nei primi minuti della sfida contro il Lecce

LE PAROLE DI INZAGHI

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