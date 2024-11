Mediana in emergenza? Quarta può essere il jolly a centrocampo, può affiancare Cataldi

Richardson ko per un periodo non esattamente breve. Bove che può – e lo sa far bene – essere mediano, anche se Palladino lo preferisce sbilanciato, più avanti, sulla corsia di sinistra nella linea a tre alle spalle di Kean. Cataldi e Adli che – oggettivamente – non possono giocarle tutte. E allora? Salvo ovviamente qualche inevitabile e meritata chiamata dalla Primavera (vedi Harder), Palladino potrebbe inventarsi qualcosa di speciale, tipo… tipo chiedere una mano a Martinez Quarta.

La suggestione è concreta, magari fa discutere, ma di sicuro coincide bene con la lenta – avviata nella scorsa stagione da Vincenzo Italiano – mutazione tattica del giocatore argentino. Quarta è nato ed è – al momento – nel gruppetto dei difensori centrali, ma in campo, partita dopo partita lo si è visto quasi più proficuo e a suo modo decisivo nell’accompagnare la manovra di ripartenza della Fiorentina. ‘Sale’ e lascia spesso (sempre più spesso) il reparto Martinez e non è un caso che le sue performance da aiuto… bomber hanno fatto molto comodo alla Fiorentina.

Quarta, prima appunto con Italiano e poi oggi, con Palladino partecipa molto alla costruzione del gioco della squadra e questo, per essere ancora più obiettivi lo ha reso addirittura più vulnerabile nel suo dover chiudere sugli avversari, fare il difensore puro, chiudere gli spazi. Da centrale.

E allora eccola l’idea che magari, in qualche modo, sarà testata sui campi del Viola Park nei prossimi giorni, ovvero piazzare Quarta come difensore aggiunto e quindi in posizione più avanzata rispetto alla linea a quattro, lì appunto dopo si muovono i due mediani di ruolo.

Di sicuro, Quarta si presterà a presterebbe volentieri a questa ipotesi tattica. Per due ragioni. La prima: la possibilità di muoversi in campo più avanti, partecipare di più alla manovra (anche quella offensiva) e sfruttare spazi in velocità davanti magari concessi dalla linea di centrocampo avversaria.

Secondo: Quarta, nella gerarchia dei centrali comunque continuerà a giocarsela con Comuzzo, Ranieri e Moreno, senza trascurare il fatto che il club viola è in attesa anche di Valentini. Dunque, l’opportunità di ritagliarsi anche uno spazio da jolly in aiuto all’emergenza che si è venuta a creare con il ko di Richardson, rappresenta per l’argentino la chiave migliore per continuare a credere in un suo futuro in viola (visto anche il contratto rinnovato la scorsa estate) ed evitare di finire nel gorgo del mercato.

Quarta per le sue qualità fisiche e di abitudini tattiche potrebbe affiancarsi bene con Cataldi, magari andare un po’ più in affanno con il ritmo di gioco di Adli, ma sarebbe curioso vederlo anche in linea con Bove. Suggestione positiva la ricollocazione di Quarta. Ma dal cilindro del mago Palladino le sorprese non sono mai mancate. E non mancheranno. Lo scrive La Nazione.