Momento buio per Quarta, continua a deludere. Gudmundsson il vero sostituto di Nico

Quarta e Gudmundsson le due facce della Fiorentina

Sul podio del migliore non può che non esserci Albert Gudmunsson, mentre Martinez Quarta continua a deludere. L'islandese ha dato la conferma che serviva, è lui il vero sostituto di Nico Gonzalez. Grande prestazione, di intensità e qualità. Viaggia per il campo disegnando traiettorie mai viste che fanno rinascere la Fiorentina. Palladino deve ripartire da lui. Continua invece il periodo buio di Martinez Quarta, che anche ieri al Franchi non sembra attraversare un momento felice. Soffre tantissimo Zaccagni e non a caso la Fiorentina inizia a girare proprio quando l'argentino esce per dare spazio a Gudmundsson. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/rocchi-non-ce-rigore-per-la-lazio-perche-dodo-la-tocca-prima-di-testa-rigori-fiorentina-giusti/269275/