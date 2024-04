Gazzetta dello Sport scrive: “Il Napoli ha nel mirino Quarta per la prossima stagione come guida della difesa”

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli mette nel mirino Quarta per la prossima stagione come primo obbiettivo per la difesa. Il presidente campano Aurelio De Laurentiis ha intenzione di mettere 120 milioni di euro per il mercato estivo, di cui circa 40 per la difesa per costruire la nuova retroguardia. Insieme al Chino, il Napoli continua a puntare gli occhi anche su un ex viola come David Hancko, difensore slovacco attualmente al Feyenoord.