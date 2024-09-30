Palladino ieri ha fatto fuori dalla formazione i due capitani. Prima fascia a Kouamé, poi a Ranieri

Le gerarchie ieri sono cambiate. Ma tutto può tornare alla "normalità" in Conference

Fuori dalla formazione titolare Biraghi e Quarta. E le gerarchie (almeno quelle formali, accompagnate dai gradi sulle spalla) sono rivoluzionate. Capitano, appunto Biraghi, e il suo primo vice, ovvero Quarta, magari torneranno ad essere i responsabili del gruppo già in Conference, ma ieri, con le sue scelte, Palladino ha fatto capire chi, in un nuove situazioni di avvicendamenti tattici, saranno i capitani. Dunque, fascia a Koaume (ieri e probabilmente anche in futuro), con alternativa individuata in Ranieri che si è preso i gradi quando l’allenatore ha chiamato fuori l’esterno. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/repubblica-gara-da-tanti-sbadigli-confusione-ed-errori-dopo-tre-mesi-il-gioco-non-si-vede/270159/