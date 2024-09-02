Quarta rammaricato: "Non è stato l'inizio che ci aspettavamo, ripartiamo dalla reazione di squadra"

Il difensore argentino spera nella sosta per lavorare, migliorare e crescere, ripartendo dallo spirito di gruppo dimostrato con la rimonta

Un altro pareggio, l'ennesimo in questo avvio di stagione opaco per la nuova Fiorentina di mister Palladino. Questo non è solo un pensiero di ogni tifoso viola sulla faccia della Terra, ma anche di alcuni componenti della squadra, tra cui Lucas Martinez Quarta, colonna portante della non troppo solida (fin qui) difesa della Fiorentina. L'argentino, che ieri ha anche festeggiato le 100 presenze in Serie A, ha infatti espresso il suo rammarico per un inizio di stagione non esaltante sui propri profili social, ponendo però l'attenzione sulla reazione della squadra e sullo spirito del gruppo. Queste le sue parole nella descrizione del post su Instagram:

"Non è stato l’inizio di campionato che ci aspettavamo. Abbiamo fatto di tutto per ribaltare questa partita, ma ripartiamo da questo spirito di gruppo che abbiamo dimostrato in queste partite nonostante qualche approccio sbagliato. Adesso abbiamo la sosta, e sono convinto che lavoreremo duro, miglioreremo e ci conosceremo al meglio per cercare di essere sempre protagonisti. Siamo i primi a voler vincere per poter darci una gioia a tutti noi, e soprattutto a tutti voi. GRAZIE E CI RIVEDREMO PRESTO.💜⚜️"

PALLADINO E IL SUO PRIMO RECORD IN VIOLA

https://www.labaroviola.com/palladino-stabilisce-subito-un-record-la-fiorentina-non-aveva-mai-pareggiato-le-prime-5-partite-stagionali/266764/