Palladino stabilisce subito un record: la Fiorentina non aveva mai pareggiato le prime 5 partite stagionali

Con 5 pareggi su 5 partite, la Fiorentina stabilisce un nuovo record: mai aveva pareggiato le prime 5 uscite stagionali

Un avvio di stagione tutt'altro che entusiasmante. Si potrebbe riassumere così il primo mini rush di Raffaele Palladino sulla panchina della Fiorentina, in cui i Viola hanno disputato 5 partite, pareggiandole tutte. Guardando il bicchiere mezzo pieno, si potrebbe dire che la banda di Palladino è ancora imbattuta, ma tutti i segni X sono arrivati contro avversari più deboli, quanto meno sulla carta.

Così, con 5 pareggi su 5 partite, Palladino ha già stabilito un record. Infatti, secondo quanto riportato da OptaPaolo, la Fiorentina non aveva mai pareggiato le prime 5 sfide stagionali tra tutte le competizioni. Questa statistica non fa certamente impazzire i tifosi, che sui social hanno già criticato la squadra e ribattezzato mister Palladino con l'appellativo "Pareggino". Certamente, è presto per giungere a delle conclusioni, visto che le novità sono tante sia in rosa sia nel modo di giocare e proporre calcio.

E dopo la sosta, il livello si alzerà: la Fiorentina affronterà Atalanta, Lazio, Empoli e Milan, con in mezzo l'esordio in Conference League.

LE PAROLE DELL'AGENTE DI GOSENS

https://www.labaroviola.com/agente-gosens-non-si-dice-di-no-alla-fiorentina-si-e-innamorato-di-firenze-dopo-esserci-venuto-da-turista/266733/