Agente Gosens: "Non si dice di no alla Fiorentina, si è innamorato di Firenze dopo esserci venuto da Turista"

Lunga intervista a Gianluca Mancini, agente di Robin Gosens, sulle frequenze di Radio Sportiva. L'esterno tedesco è arrivato alla corte di Raffaele Palladino proprio nelle ultime ore del calciomercato...

Lunga intervista a Gianluca Mancini, agente di Robin Gosens, sulle frequenze di Radio Sportiva. L'esterno tedesco è arrivato alla corte di Raffaele Palladino proprio nelle ultime ore del calciomercato estivo e ieri ha debuttato col gol. Una prima pesantissima per il tedesco, l'agente del giocatore racconta tutti i retroscena del trasferimento.

"Alla fine abbiamo scelto la strategia giusta aspettando fino alla fine ed è arrivata la piazza giusta per riportare Robin in Italia. Voleva a tutti i costi rientrare in Serie A, ama il paese. Nei mesi scorsi ci sono state voci e trattative, tanto mercato per lui. C'erano Bologna e Torino prima, poi la Fiorentina e non si dice di no e abbiamo sposato subito il progetto del club di Commisso".

Anche perché Gosens sembra dipinto per il calcio di Palladino

"E' un quinto di centrocampo, un giocatore che con Gasperini ha visto i suoi momenti migliori di carriera. Poi con Inzaghi all'Inter ha sempre fatto il suo dovere. Lo scorso anno in Germania, con lo stesso modulo, ha fatto il suo, anche se la squadra meno. Questo ha influito sulle scelte: a livello di club è andata male anche se a livello personale con 8 gol e 5 assist è stato il secondo in Europa dopo Alejandro Grimaldo. La Fiorentina ha fatto un gran colpo secondo me ed è una di quelle che si sono rinforzate di più, soprattutto negli ultimi giorni di trattative".

Per cosa può lottare la Fiorentina?

"Per le Coppe Europee, senza dubbio. Deve essere l'obiettivo minimo, poi Palladino ha dimostrato di avere idee importanti. Ha voluto fortemente Robin e tutti gli altri acquisti. Ha mostrato di avere idee nuove, di fare un calcio innovativo. La Fiorentina può essere la sorpresa di tutto il campionato".

Firenze è anche un viatico per tornare importante con la Nazionale della Germania

"Quando siamo andati via dall'Inter c'erano diverse possibilità, è tornato in Germania anche in ottica Europeo. Voleva farsi vedere maggiormente dal ct, poi i risultati di squadra dell'Union Berlino hanno influito e ora Robin vuole tornare al livello che merita ed è nella squadra giusta per farlo. Nagelsmann è un suo estimatore".

Cosa ha risposto Robin una volta che le ha detto e parlato di Firenze?

"Vado subito, parto oggi, troviamo l'accordo immediatamente, andiamo a firmare! Era stato a Firenze da turista e in trasferta, è stato affascinato dalla città. Due settimane fa, prima dell'idea di trasferirsi in Viola, voleva comprare un casale in Toscana... Era scrittto nel destino". Intervista riportata da Tuttomercatoweb

LE PAROLE DI RANIERI

https://www.labaroviola.com/ranieri-da-bergamo-vedrete-la-vera-fiorentina-in-ungheria-i-45-minuti-piu-brutti-della-mia-vita/266694/