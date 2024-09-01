Ranieri: "Da Bergamo vedrete la vera Fiorentina. In Ungheria i 45 minuti più brutti della mia vita"

Il difensore della Fiorentina ha parlato alla stampa dopo il pareggio contro il Monza, predicando calma e sottolineando i numerosi cambiamenti

Luca Ranieri ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa dopo Fiorentina-Monza, queste le sue parole:

"Adesso c'è da vedere il bicchiere mezzo pieno, abbiamo subito gol per disattenzioni, poi l'abbiamo ripresa. Adesso finalmente c'è la sosta, possiamo lavorare per bene anche sui meccanismi difensivi e ci serve allenarci insieme per migliorare.

Troppi gol? Nuovo modulo, nuovo tutto, in campionato abbiamo subito 3 gol in 3 partite ma in Europa è andata male, è sempre stato strano, adesso daremo il massimo contro l'Atalanta. Sono sicuro al 100% che la vera Fiorentina la vedremo dopo la sosta, adesso dobbiamo conoscerci tutti, chi ha giocato ha fatto benissimo e sono arrivati veramente dei giocatori forti.

In Ungheria, sportivamente parlando sono stati i 45 minuti più brutti della mia vita, non sono riuscito a vedere i supplementari, ho visto solo i rigori. Ho fatto i complimenti alla squadra perchè sono stati strepitosi. Sono sicuro che dopo la sosta vedremo, a partire da Bergamo, una nuova Fiorentina.

Contro il Venezia volevamo vincere, abbiamo accettato i fischi della Curva. Oggi ci hanno sempre incoraggiato anche quando eravamo sotto di 2 gol, e sono stati bellissimi ad accompagnarci allo stadio in motorino, in Ungheria i tifosi ci hanno protetto e adesso tocca solo a noi fare bene.

LE PAROLE DI KEAN

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