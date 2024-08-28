Quarta: "Sono rimasto perchè ho voglia di rivincita dopo la finale persa lo scorso anno"

Martinez Quarta ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa, queste le risposte dell'argentino

Martinez Quarta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno di Conference League, queste le parole del giocatore della Fiorentina:

"Passare da una difesa a 4 a una difesa a 3 è un cambiamento grande, ci dobbiamo ancora conoscere, sono cambiati tanti giocatori, ci vorrà tempo, speriamo non tanto perchè anche noi siamo i primi che vogliamo vincere, a mercato chiuso si vedrà un'altra Fiorentina. Non dobbiamo sbagliare l'approccio, all'andata non è stato quello giusto, dobbiamo vincere non solo la partita ma anche le seconde palle, non sarà una partita facile, può succedere di tutto, siamo pronti a tutto.

Lo scorso anno sono stato vicino al trasferimento, poi sono rimasto ed ho trovato la continuità che cercavo, abbiamo sfiorato un'altra volta la coppa e non ci siamo riusciti a vincere, per questo ho deciso di restare. Considero la Fiorentina la mia seconda casa, sia io che la mia famiglia, voglio portare in alto la Fiorentina

Siamo stati vicini a raggiungere il traguardo della Conference, dobbiamo qualificarci e fare la partita perfetta, dobbiamo pensare di vincere, la voglia di rivincita c'è sempre

LA FIORENTINA HA MESSO GLI OCCHI SU BATURINA

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