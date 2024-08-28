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Quarta: "Sono rimasto perchè ho voglia di rivincita dopo la finale persa lo scorso anno"

Martinez Quarta ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa, queste le risposte dell'argentino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2024 19:26
Quarta: "Sono rimasto perchè ho voglia di rivincita dopo la finale persa lo scorso anno" -
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Martinez Quarta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno di Conference League, queste le parole del giocatore della Fiorentina:

"Passare da una difesa a 4 a una difesa a 3 è un cambiamento grande, ci dobbiamo ancora conoscere, sono cambiati tanti giocatori, ci vorrà tempo, speriamo non tanto perchè anche noi siamo i primi che vogliamo vincere, a mercato chiuso si vedrà un'altra Fiorentina. Non dobbiamo sbagliare l'approccio, all'andata non è stato quello giusto, dobbiamo vincere non solo la partita ma anche le seconde palle, non sarà una partita facile, può succedere di tutto, siamo pronti a tutto. 

Lo scorso anno sono stato vicino al trasferimento, poi sono rimasto ed ho trovato la continuità che cercavo, abbiamo sfiorato un'altra volta la coppa e non ci siamo riusciti a vincere, per questo ho deciso di restare. Considero la Fiorentina la mia seconda casa, sia io che la mia famiglia, voglio portare in alto la Fiorentina

Siamo stati vicini a raggiungere il traguardo della Conference, dobbiamo qualificarci e fare la partita perfetta, dobbiamo pensare di vincere, la voglia di rivincita c'è sempre

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