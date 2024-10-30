La Fiorentina a Genova giocherà con i titolari. Dodò riposa, c’è Kayode. Quarta pronto a sostituire Comuzzo 

La Fiorentina non dovrebbe cambiare troppo in formazione

Per la partita contro il Genoa, la Fiorentina dovrebbe confermare gran parte dei titolari. In porta ci sarà De Gea, mentre in difesa potrebbe esserci un cambio a destra con Kayode al posto di Dodo e Martinez Quarta pronto a sostituire Comuzzo, se quest'ultimo non recupera.

A sinistra giocherà Gosens, ormai titolare fisso. A centrocampo è confermato Adli, affiancato probabilmente da Richardson, in caso di assenza di Cataldi. In attacco, Colpani sarà a destra, Beltran al centro della trequarti, Bove sull'altra fascia e Kean in avanti, salvo problemi fisici. Mandragora, intanto, è tornato ad allenarsi col gruppo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-elogia-palladino-solo-lui-credeva-in-kean-ora-lattaccante-e-un-uragano-in-campo/274696/