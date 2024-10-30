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La Fiorentina a Genova giocherà con i titolari. Dodò riposa, c’è Kayode. Quarta pronto a sostituire Comuzzo 

La Fiorentina non dovrebbe cambiare troppo in formazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2024 08:51
La Fiorentina a Genova giocherà con i titolari. Dodò riposa, c’è Kayode. Quarta pronto a sostituire Comuzzo  - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Per la partita contro il Genoa, la Fiorentina dovrebbe confermare gran parte dei titolari. In porta ci sarà De Gea, mentre in difesa potrebbe esserci un cambio a destra con Kayode al posto di Dodo e Martinez Quarta pronto a sostituire Comuzzo, se quest'ultimo non recupera.

A sinistra giocherà Gosens, ormai titolare fisso. A centrocampo è confermato Adli, affiancato probabilmente da Richardson, in caso di assenza di Cataldi. In attacco, Colpani sarà a destra, Beltran al centro della trequarti, Bove sull'altra fascia e Kean in avanti, salvo problemi fisici. Mandragora, intanto, è tornato ad allenarsi col gruppo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-elogia-palladino-solo-lui-credeva-in-kean-ora-lattaccante-e-un-uragano-in-campo/274696/

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