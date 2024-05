Quarta: “Il nostro modo di giocare ci ha dato risultati. Il mister mi ha chiesto di giocare in attacco…”

Lucas Martinez Quarta ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Club Brugge e Fiorentina, queste le sue parole:

“Le partite a eliminazione diretta si preparano in un altro maniera, è il secondo anno consecutivo che arriviamo in finale di Conference, cercheremo di portare la Fiorentina in un’altra finale, siamo carichi e vogliamo vincere questa partita. Io sono contento di poter dare una mano alla squadra sotto il profilo dei gol, sono riuscito ad aggiungere questo, spero di poterne fare di più e di aiutare la squadra sia a difendere che ad attaccare. Per me essere vicino a raggiugere Passarella è un motivo d’orgoglio, non ci ho mai parlato, questa è una spinta in più personale che può dare una mano alla squadra, voglio solo che domani facciamo una grande partita, partire forte, non è importante chi fa gol ma vincere domani e andare in finale.

Il mister mi ha chiesto di giocare attaccante (ride ndr). Sarebbe bellissimo vincere un trofeo qui alla Fiorentina che è da anni che non si vince, penso che questo gruppo lo merita, nonostante qualche critica in più che abbiamo avuto abbiamo sempre dimostrato di saper reagire, il gruppo lo merita per noi e per chi non c’è più, per i nostri tifosi che ci danno sempre una spinta in più

Domani sarà una partita simile a quella dell’andata, noi dobbiamo essere bravi a gestire, aspetteranno il nostro errore e poi ripartiranno, dobbiamo saper difendere il nostro vantaggio senza mai abbandonare il nostro modo di giocare, lo facciamo da 3 anni e ci ha dato risultati”

