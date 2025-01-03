Dall’Argentina: tentativo del River anche per Beltran ma la Fiorentina non ha intenzione di venderlo 

Dopo Quarta gli argentini ci hanno provato anche per il ritorno di Beltran

Non solo Lucas Martinez Quarta. Come riferito da Radio Continental, il River Plate ha fatto un tentativo anche per Lucas Beltran in ottica Mondiale per Club. Gli argentini hanno provato ad avviare una trattativa, ma il club viola ha fatto sapere che non ha intenzione di negoziare poiché Palladino lo tiene in considerazione. Arrivato nell’estate 2023 per una cifra complessiva di 25 milioni, El Vikingo ha collezionato 12 gol e 9 assist sin qui in maglia viola.

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