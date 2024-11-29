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Quarta: "Non era facile vincere, un'altra prova di maturità. Continuiamo su questa strada, tutti insieme"

La Fiorentina continua con una vittoria per 3-2 il suo cammino in Conference League. Uno dei protagonisti della serata europea al Franchi, Lucas Martinez Quarta, voluto così festeggiare la vittoria su...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 novembre 2024 17:15
Quarta: "Non era facile vincere, un'altra prova di maturità. Continuiamo su questa strada, tutti insieme" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina continua con una vittoria per 3-2 il suo cammino in Conference League. Uno dei protagonisti della serata europea al Franchi, Lucas Martinez Quarta, voluto così festeggiare la vittoria sul proprio canale social: "Non era facile vincere, un’altra prova di maturità. Continuiamo su questa strada. Tutti insieme". Il Chino è sceso in campo con la fascia da capitano nel nuovo ruolo disegnatogli da Raffaele Palladino, ovvero sulla linea mediana. Una prestazione solida dell'argentino che ha anche siglato la rete del momentaneo 3-1, confermando il suo ottimo feeling con il gol.

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