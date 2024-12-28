Gazzetta: “Quarta si allena in gruppo ma domani non sarebbe stato titolare. È pronto a partire”

Dopo quattro anni in viola, Quarta lascerà Firenze

Si è allenato con il resto del gruppo nella seduta di ieri Martinez Quarta, ormai vicinissimo al ritorno al River Plate dopo quattro anni in viola. Al di là del mercato, il difensore argentino e vice capitano (dietro Biraghi, pure lui fuori dai giochi) non sarebbe stato comunque titolare domani sera a Torino contro la Juventus perché dietro si giocano due posti in tre: Comuzzo, Ranieri e Pongracic. A destra della linea arretrata ci sarà il ritorno di Dodò che con l'Udinese era squalificato e a sinistra spazio a Gosens, con Parisi pronto a subentrare. Oggi ultimo allenamento al "Viola Park" e poi partenza per Torino. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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