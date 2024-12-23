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Corriere Fiorentino: “Folorunsho piace alla Fiorentina ma servono 10 milioni. Biraghi e Quarta pedine di scambio?”

Non è un segreto che alla Fiorentina interessa Folorunsho

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2024 08:36
Corriere Fiorentino: “Folorunsho piace alla Fiorentina ma servono 10 milioni. Biraghi e Quarta pedine di scambio?” -
Rassegna Stampa
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Ma secondo il Corriere Fiorentino oggi in edicola, alla Fiorentina interessa anche Folorunsho dal Napoli, non è un segreto. Anzi. Il suo valore si aggira intorno ai 10 milioni di euro ma giocatori come Biraghi e Martinez Quarta potrebbero essere delle pedine di scambio interessanti per convincere Antonio Conte.

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