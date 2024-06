Quarta una colonna della Fiorentina, accontentate le richieste dell’entourage

Lucas Martinez Quarta e Fiorentina avanti ancora insieme: è di ieri mattina la notizia del rinnovo dell’argentino fino 2028. Una scelta anche ‘politica. L’accordo era stato trovato qualche giorno fa, prima della sfortunata finale di Atene, è stato comunicato ieri anche per dare una bella notizia a una piazza ancora depressa per la sconfitta con l’Olympiacos. La nuova Fiorentina riparte da questa mossa, blindando un giocatore chiave, con un segnale dato a tutta la tifoseria. Pradè ha deciso quindi di accontentare le richieste dell’entourage, adeguando un ingaggio che era fermo a un milione annuo e dimostrando di voler puntare ancora forte sull’argentino. Nessuna clausola per una possibile rivendita, Quarta sarà una pietra miliare da cui ripartire. Con buona pace di alcune squadre, big europee e Napoli, come confermato dall’agente, che lo avevano seguito nell’ultimo periodo. Lo scrive il Corriere dello Sport.