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Quarta ed il ritorno della linea a tre: esperimento fallito per Palladino. Spesso si creava confusione

Distrazioni, leggerezze tattiche ma anche qualche esperimento

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 dicembre 2024 09:07
Quarta ed il ritorno della linea a tre: esperimento fallito per Palladino. Spesso si creava confusione - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Distrazioni e leggerezze individuali, ma non solo. Ieri si è vista pure qualche novità tattica. I viola infatti impostavano con i quattro dietro ma, in fase difensiva, Quarta si schiacciava su Ranieri e Comuzzo riformando una linea a tre. Un esperimento che per la verità non ha funzionato un granché e, non a caso archiviato rapidamente. Perché si creava spesso confusione e, una volta recuperata palla, l'Empoli trovava tanti spazi.

Mettiamoci poi l'insolito errore di Kean (traversa da due passi), un andamento abbastanza lento, ed ecco spiegato il primo tempo (bruttino) chiuso sotto. Nella ripresa però, la storia è cambiata. E non solo per i cambi (Ikonè e Richardson per per Colpani e Quarta) quasi immediati. È stata tutta la Fiorentina, a trasformarsi. Altro ritmo, altra ferocia. Come se avesse avuto bisogno di 45' per togliersi di dosso scorie e tossine degli ultimi giorni. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-palladino-ha-deciso-di-schierare-quasi-tutti-titolari-per-motivi-psicologici-e-tattici-ma-e-stato-tradito-da-due-riserve/279613/

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