Martinez Quarta: “I miei compagni di reparto sono forti e mi permettono di salire, oggi partita importante”

Il difensore viola Martinez Quarta è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Fiorentina-Monza finita per 2-1 per i viola,queste le sue parole: “Oggi abbiamo dato un’altra risposta. Una partita importante, che abbiamo vinto. Abbiamo lavorato tanto. Con pazienza siamo riusciti a vincerla. Il mister ci chiede di andare a prendere il trequarti e mi fido dei miei compagni, 3 compagni di reparto che sono veramente forti e mi permettono di fare questo in avanti. Parastinchi? Questi rappresentano la mia famiglia, mi fa bene portarli sempre”.

LA CRONACA DI FIORENTINA-MONZA