Gazzetta: “Biraghi e Quarta, due capitani fatti fuori da Palladino. Qualcosa al Viola Park sembra scricchiolare”

Il clima al Viola Park non sembra essere serenissimo

Qualcosa al Viola Park sembra scricchiolare, riferendosi alla crisi che ha colpito la squadra di Raffaele Palladino. E non si parla solo di numeri, ma di gestione dei singoli. Da Pongracic a Gudmundsson, fino a Biraghi e Martinez Quarta.

Il croato, voluto e cercato da Palladino, non mette piede in campo e la Fiorentina ha speso 15 milioni per portarlo a Firenze. Mentre Gudmundsson sembra un vero e proprio caso. Troppi infortuni, minima resa. Poi c'è Colpani, che da Lecce non riesce a incidere. Beltran non segna più e Gosens, partito fortissimo, adesso è in calo.

Biraghi, giubilato malamente da Palladino. Stessa sorte di Biraghi è toccata a un altro senatore: Martinez Quarta, finito al River Plate. Due capitani fatti fuori. Il clima al Viola Park non sembra essere serenissimo e il mercato, oltre a forze nuove, deve portare anche serenità e armonia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nazione-mercato-o-campo-parisi-e-un-rebus-palladino-pronto-a-dire-si-alla-sua-cessione-in-caso-di-arrivo-di-un-sostituto/283700/