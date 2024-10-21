La Fiorentina di Palladino è nata senza Biraghi e Quarta, il capitano ed il vice adesso fanno panchina

La Fiorentina batte 6-0 il Lecce e conferma il suo ottimo stato di forma mettendo in fila 3 vittorie consecutive e 5 risultati utili, confermando quelle che sono state le sensazioni delle ultime parti...

La Fiorentina batte 6-0 il Lecce e conferma il suo ottimo stato di forma mettendo in fila 3 vittorie consecutive e 5 risultati utili, confermando quelle che sono state le sensazioni delle ultime partite e di una Fiorentina che pare aver ormai svoltato da un mese.

Infatti la Fiorentina targata Raffaele Palladino nasce nell'intervallo del match contro la Lazio, intervallo che vede il club gigliato sotto 0-1 e con una classifica alquanto preoccupante, in quel istante arrivano le prime scelte forti di Palladino, si ritorna alla difesa a 4 ed escono Biraghi e Quarta. Nel momento di massima difficoltà Palladino tira fuori il capitano ed il suo vice e dimostra a tutti di essere veramente l'allenatore coraggioso visto a Monza, da lì la Fiorentina ritrova solidità, ribalta la partita e inizia a scalare la classifica.

A distanza di un mese da quella partita Palladino sembra aver scelto i suoi uomini e tra questi non rientrano Biraghi e Quarta che da quell'intervallo sono sempre partiti dalla panchina, e solo Biraghi ha giocato qualche minuto contro il Milan. La nuova Fiorentina dunque è nata senza l'apporto dei due leader della passata stagione e due dei giocatori più rappresentativi della storia recente viola; Palladino così ha dimostrato personalità, leadership e di avere lo spogliatoio in pugno, cosa che non sembrava tanto scontata un mese fa.

Sicuramente nel corso della stagione i due si ritaglieranno il loro spazio, specialmente con le coppe di mezzo avranno il loro minutaggio e la possibilità di far ricredere Palladino per riprendersi il posto, ma ad oggi il capitano della Fiorentina e il suo vice sono due riserve di questa squadra.

LE PAROLE DI COLPANI

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