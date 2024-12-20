Nazione: “Quarta peggiore in campo: doppio errore sul gol, poi un altro paio di pasticci molto pericolosi”
Quarta da 4,5 in pagella per la prestazione di ieri
A cura di Redazione Labaroviola
20 dicembre 2024 09:02
Martinez Quarta, secondo La Nazione oggi in edicola, è stato il peggiore in Guimaraes-Fiorentina, 4,5 in pagella: “Gestisce con mestiere la retroguardia, mandando in porta Ikone, con poca ‘fortuna'. Sembra iniziare al meglio fino a quando compie un doppio errore
nell'occasione del gol perché resta basso e non in linea, salvo poi perdersi G. Silva a due passi da Terracciano. Combina un altro paio di pasticci che avrebbero messo tutta in salita una gara già di per sé complessa”.
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