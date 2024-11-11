Dall'Argentina rimbalzano le voci del River Plate interessato a Quarta e Beltrán per il mercato invernale

I media argentini ritornano su una probabile richiesta del River Plate riguardo a due giocatori viola già legati ai biancorossi

Dall'Argentina rimbalzano di nuovo le voci riguardo ad un nuovo ritorno dalla Fiorentina al River Plate di una coppia di argentini prelevati proprio dal club biancorosso di Buenos Aires, si tratta di Lucas Beltrán e Lucas Martinez Quarta che potrebbero tornare. Infatti, come riportato da Bolavip però difficilmente la Fiorentina se ne priverà a gennaio soprattutto a causa del gran numero di gare da disputare. Quarta ha ormai perso la titolarità con l'esplosione di Comuzzo e la costanza di Ranieri, ma rimane dentro il progetto viola così come Beltrán che dopo l'infortunio di Gudmundsson si sta rivelando prezioso come raffinato suggeritore di Kean come accaduto ieri.

https://www.labaroviola.com/problema-fisico-per-bove-ha-lasciato-il-ritiro-della-nazionale-u21-torna-a-firenze/276560/