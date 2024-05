Amoruso: “La colpa del gol subito è di Quarta, ha perso il contatto con Djuric. Bravo Milenkovic”

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della gara di ieri tra la squadra viola e il Monza, queste le sue parole:

“Sul gol subito dalla Fiorentina contro il Monza non è un errore il fatto che Milenkovic marcasse Mota e Quarta invece era su Djuric, sono stati bravi loro a sfruttare la fascia destra, magari la palla andava buttata fuori prima e poi c’è stato lo scalare giusto nelle marcature. Quarta poteva fare molto di più perchè non si rende conto di dove è l’avversario, il problema è che perde il contatto con l’avversario, poteva spostarlo, saltare in anticipo, spostarlo e non doveva permettergli di saltare cosi. Lo scalare delle nostre marcature nella zona sinistra del campo non è stato ottimo.

Milenkovic ha vinto il duello con Djuric, lui è difficile da marcare ma ieri la Fiorentina ha difeso bene, ci siamo mossi bene, non ha avuto palle facili, tutte le palle che arrivavano a Djuric era sporche, ieri le cose sono andate bene, c’è stata una buona comunicazione, abbiamo visto indubbiamente partite peggiori. Ieri Arthur è stato il migliore in campo oltre il gol, si è mosso bene, bravo per dinamicità, ieri ha corso tantissimo, abbiamo rivisto il giocatore di inizio stagione, una delle migliori partite della sua stagione. Ieri abbiamo iniziato a rivedere il Nico Gonzalez in condizione, nel primo tempo ha fatto delle grandi accelerazioni”

