Dodo saluta Quarta: "Grazie di tutto, ci mancherai e faccio il tifo per te in questa nuova fase"

Il terzino brasiliano ha salutato l'amico che è tornato in Argentina per giocare nel River Plate dove ha già giocato

Su Instagram, Dodo ha salutato l'ormai ex compagno di squadra, Lucas Martinez Quarta, ormai volato in Argentina per tornare a vestire la maglia del River Plate, club che ha lasciato per giocare con la Fiorentina dal 2021 ad oggi. Dodo ha voluto ricondividere il post creato dal centrale argentino per salutare il compagno con cui ha condiviso gioie e dolori. Ecco le sue parole: "Grazie di tutto nostro capitano, ci mancherai perché la tua gioia di giocare per la Fiorentina era chiara, buona fortuna e faccio il tifo davvero per te e per la tua famiglia in questa nuova fase."

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