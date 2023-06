Fratelli Cannone: “Igor ha il fisico per il calcio storico. Biraghi ha messo il cuore davanti al dolore”

I Magnifici Messeri della seconda semifinale del calcio storico sono i fratelli Cannone, Lorenzo e Niccolò grandi campioni della nazionale italiana di rugby e fiorentini di nascita. Queste le loro parole: “Siamo emozionati da un mese, da quando abbiamo saputo la notizia, facciamo parte dei rossi e speriamo sia una grande partita. La nostra stagione? Potevano andare meglio per i play off ma resta un anno positivo. Fra un mese si riparte con la nazionale. Un giocatore della Fiorentina per il calcio storico? Igor perchè è bello preparato. Biraghi? Ha messo il cuore davanti al dolore ed ha continuato a giocare, si è vista la sua leadership, se fosse andato a terra avrebbe dato la soddisfazione a chi lo ha colpito”

MILIK BUONO PER LA FIORENTINA?