Italiano: “Peccato non essere entrati nella storia. Ci mancano gol di Ikonè. Non crocifiggiamo Igor”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio della Fiorentina contro lo Spezia. Queste le parole del tecnico viola:

“L’unico grande dispiacere è non aver fatto la vittoria e non essere entrati nella storia. Non esisteva perdere questa partita con quella palla persa alla fine della gara, non sarebbe stato giusto. Abbiamo preso due pali e potevamo segnare, oggi era importantissimo vincere per entrare nella storia della Fiorentina con 10 partite vinte consecutivamente

Sottil non è al massimo della condizione, il nostro obiettivo era quello di isolarlo perchè quando fa l’uno contro uno potrebbe essere pericoloso con la sua imprevedibilità, deve trovare la condizione giusta e la può trovare solo giocando. Contento per Brekalo che è entrato bene, sul palo è stato sfortunato

Questa squadra ha grandi margini di miglioramento. Ci mancano i gol di Ikonè e degli esterni, ci mancano certi movimenti di Nico Gonzalez, questo mi fa pensare che in questo mese e mezzo non avremo un calo perchè abbiamo ancora tanti giocatori che possono e che devono dare di più. Tutto questo è benzina per il mese e mezzo che manca alla fine

Igor dobbiamo tenere conto che aveva di fronte un giocatore tra i più forti della categoria come Nzola, è un giocatore super. Quello dello Spezia è lo stesso gol fatto contro l’Inter, con la palla poi servita a Maldini. Un gol preso da rinvio dal fondo è evitabilissimo e dà fastidio ma non bisogna condannare Igor per quell’errore dopo tutte queste grandi prestazioni che ha fornito

Bravo lo Spezia a fare tanti falli che ci hanno rallentato, tutto questo ci ha limitato, hanno avuto questo atteggiamento ma vanno comunque fatti i complimenti a loro. Siamo stati sfortunati che nessuno ne ha fatti due ed è stato espulso. A Milano è stato detto che siamo stati fortunati, oggi non è stato cosi”

