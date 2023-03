Igor non si ferma e anche nel giorno libera si presenta ai campini per allenarsi. Lo ha mostrato lo stesso calciatore su Instagram mostrando la palestra del centro sportivo della Fiorentina con la didascalia in portoghese: “Una domenica così. Facciamolo accadere”.

