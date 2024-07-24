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Igor torna in Italia? Gazzetta dello Sport: "Ci pensa il Milan per la rivoluzione in difesa"

Come riporta La Gazzetta Dello Sport, il Milan farà una vera e propria rivoluzione per la propria difesa. Nel taccuino dei dirigenti rossoneri ci sarebbe finito anche l’ex calciatore viola Igor. Un an...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2024 14:20
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Come riporta La Gazzetta Dello Sport, il Milan farà una vera e propria rivoluzione per la propria difesa. Nel taccuino dei dirigenti rossoneri ci sarebbe finito anche l’ex calciatore viola Igor. Un anno fa era stato ceduto dalla Fiorentina per 17 milioni di euro più 3 di bonus. Ma al Brighton, che lo aveva preso anche su indicazione di De Zerbi passato quest’estate al Marsiglia, il brasiliano non si è particolarmente ambientato. E adesso potrebbe ripartire. Gli inglesi, però, non sembrano intenzionati a cederlo per una cifra di molto inferiore rispetto a quanto lo avevano pagato alla Fiorentina un anno fa.

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