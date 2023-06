La cessione di Igor ormai è cosa fatta, un altro centrale potrebbe salutare, ovvero Martinez Quarta, l’argentino non è incedibile. Egli ha un contratto in scadenza nel 2025 e la Fiorentina vuole evitare di perderlo. Italiano potrebbe metterlo sul mercato, ovviamente servirà l’offerta giusta, solo in quel caso lascerebbe Firenze. Lo scrive La Nazione.

