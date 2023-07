Igor-Amrabat? Cessioni programmate. Fiorentina pronta ad incassare 40-50 milioni

Scrive La Gazzetta dello Sport, il mercato viola deve sostanzialmente ancora iniziare e per mercato non si intendono solo gli acquisti. Infatti anche sul piano delle cessioni al momento tutto è bloccato. Un esempio? I Viola pensano di poter ottenere tra i 40 e i 50 milioni complessivi dai trasferimenti di Amrabat e Igor ma a ora il Manchester United non ha recapitato alcuna offerta congrua al club viola (mentre non dovrebbe avere difficoltà a trovare l’accordo con il marocchino) e parallelamente le squadre interessate a Igor (Fulham su tutte) non si sono mai avvicinate alle richieste della Fiorentina.

