Igor scrive: “Grato alla Fiorentina, mi ha segnato la vita, sarò sempre un tifoso di questa squadra”

Igor saluta la Fiorentina, il difensore brasiliano è stato venduto al Brighton per 17 milioni di euro più 3 di bonus. Questo il suo post di addio ai colori viola:

Ho imparato dai miei genitori che devo essere sempre grato per tutto e per tutti coloro che fanno o hanno fatto parte della mia vita. E non posso fare a meno di venire qui a ringraziare la Fiorentina, tutti quelli che sono stati miei compagni di squadra e tutti i tifosi. Ho imparato, ho vissuto, sono cresciuto come uomo e come professionista e questo segnerà sempre la mia vita. Potrei restare qui a dire tante cose, ma preferisco dire grazie, sarò sempre un tifoso di questa grande squadra. Forza Viola è stato un piacere e un sogno indossare questa maglia!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Igor (@igorjulio98)

LA BATTAGLIA PER IL VIOLA PARK