Flachi: “A Praga con Jovic davanti: ha reagito ad una situazione difficile. Fiorentina in difficoltà senza Igor”

Francesco Falchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno fare il punto della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Turnover contro il Sassuolo? Ai nostri tempi più giocavi e meglio stavi. Adesso siamo a fine campionato e sono tutti stanchi ma l’adrenalina della voglia di giocare fa passare tutto. Italiano penserà più al West Ham perchè con una vittoria ti permetterebbe di rimanere in Europa. Deve fare delle considerazioni importanti e anche essere fortunato quando si devono fare delle scelte.

Su chi puntare in attacco? Nelle ultime partite deve giocare chi sta meglio e vedere come giocano le altre squadre, in base a quello ci sarà la scelta. Jovic è riuscito ad uscire da una situazione non facile, nonostante gli errori a Roma: io punterei su di lui perchè ha avuto la forza di reagire nonostante errori in partite importanti.

Jovic incide a gara in corso? Bisogna vedere le caratteristiche perchè quando subentri la qualità è importante per fare la giocata. Il West Ham ha la mentalità dei ritmi alti Cabral è un giocatore per andare in profondità mentre Jovic può anche impostare. La Fiorentina ha veramente possibilità di portare a casa questo trofeo.

Difesa? Ho visto la Fiorentina in difficoltà quando non c’è Igor perchè è importante dal punto di vista fisico. A livello fisico hanno fatto fatica contro Lukaku e Lautaro, ricordiamoci che Igor è anche mancino quindi servirebbe per partire dal basso.

Finale di Conference? La Fiorentina deve giocare come ha sempre giocato, delle volte bisogna essere bravi a capire anche quando spingere e quando no. Deve leggere il momento della partita. Italiano saprà gestire ancora meglio per dare consigli ai suoi giocatori.

Sassuolo? Non è facile perchè giochi e sei stanco. Se mi dici che la finale la vinci, lascerei stare il Sassuolo. Sono giocatori che inconsciamente l’attenzione andrà alla finale perchè non capita tutte le volte di giocarne.”

SI PROSPETTA UN ESODO DI TIFOSI VIOLA A PRAGA ANCHE SENZA BIGLIETTO