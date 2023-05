Guerini: “Fiorentina con Italiano ha aperto un ciclo, spero rimanga. Dopo l’Inter c’è carica e rabbia”

Vincenzo Guerini ha parlato a Radio Bruno della stagione della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

“Stagione Fiorentina? Indubbiamente ti fai prendere dall’emozione e dai risultati ma la Fiorentina non è arrivata qui per caso: io spero che la Fiorentina faccia la stessa prestazione con l’Inter perchè credetemi che alla fine di partite giocando così ne vinci. La stagione della Fiorentina è assolutamente positiva.

Finale con l’Inter? Io per quel che mi ricordo da giocatore, quando giochi bene, la partita dopo la giochi con entusiasmo. Credo che paradossalmente siano ancora più carichi perchè ora c’è rabbia nella Fiorentina: per come penso di conoscere Italiano continuerà ad imporre il suo gioco soprattutto con una squadra inglese che dal punto di vista tattico sono più sprovveduti di noi.

Sassuolo turnover o troppo riposo? Riposare troppo non fa bene perchè perdi ritmo ma magari per certi giocatori che spendono molto la valutazione la fa chi li vede tutti giorni e saranno fatte delle scelte. La Fiorentina è la squadra che ha giocato di più con 60 partite e bisogna tenerne conto.

La vittoria può incidere su gli orizzonti di qualcuno all’interno della Fiorentina? Sicuramente qualcosa influenzerà e una vittoria porterebbe un entusiasmo e carica nella società pronta ad investire. Il tanto criticato Commisso ha portato il Viola Park, due finali in 4 anni e la possibilità in caso di giocare l’Europa League.”

