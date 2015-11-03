Notizie Vincenzo Guerini Fiorentina

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Guerini: "Vanoli non può scaricare la responsabilità sui giocatori, io mandavo giù anche la m***a"

07 marzo 2026 19:19

Guerini: "Fiorentina con Italiano ha aperto un ciclo, spero rimanga. Dopo l'Inter c'è carica e rabbia"

31 maggio 2023 19:06

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