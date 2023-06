Di Marzio scrive: “Igor potrebbe anche restare alla Fiorentina per andare via a parametro zero a giugno del 2024”

Con il contratto in scadenza a giugno 2024, c’è anche la possibilità che Igor decida di rimanere alla Fiorentina anche nella prossima stagione, per poi lasciare Firenze a parametro zero.Igor potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato. Il difensore brasiliano ha richieste da diversi club, anche esteri.Prelevato dalla SPAL nel 2020, Igor ha totalizzato 87 presenze con la Fiorentina, senza trovare mai la via della rete. Nel corso della stagione appena terminata, il brasiliano si è giocato il posto nella difesa a 4 di italiano con Milenkovic e Martinez Quarta.In totale in stagione, Igor è sceso in campo in 42 occasioni tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. Ora, ad un anno dalla scadenza del suo contratto si aprono due possibilità per Igor: lasciare la Fiorentina già in questa sessione di mercato, o decidere di rimanere per poi andare via a parametro zero. Lo scrive Gianluca Di Marzio.