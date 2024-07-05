Igor potrebbe tornare in Serie A dopo un solo anno in Premier: Il Torino è in pressing su di lui

Il centrale brasiliano potrebbe abbracciare di nuovo il campionato italiano dopo un anno al Brighton in Premier

Igor, ex difensore viola, potrebbe tornare in Serie A dopo un solo anno in Inghilterra al Brighton. Infatti, il centrale è nel mirino del Torino di Vanoli per sostituire Buongiorno sempre più lontano dai granata e vicino al Napoli di Antonio Conte. Come riportato da Sky Sport, il Torino starebbe sondando anche Baniya del Trabzonspor e Struijk del Leeds United.

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