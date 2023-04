Igor: “Vogliamo vincere la Conference e diventare campioni. Lo ha fatto la Roma, possiamo farlo anche noi”

Durante l’intervista concessa a ESPN, il difensore della Fiorentina, Igor, ha così parlato della grande voglia dei viola di trionfare in Conference League: “Dopo aver visto la Roma alzare il trofeo abbiamo avuto una visione di poter fare lo stesso anche noi e di poter pensare di diventare campioni. Sappiamo che non sarà facile, perché giocare contro squadre di altri paesi non è mai semplice. Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto fino a questo momento. La città e i tifosi sono molto contenti di essere tornati a giocare una competizione europea dopo tanto tempo, ma noi non ci accontentiamo. Il desiderio di tutta la squadra è di arrivare in finale ed essere campioni. Dipende solo da noi”.