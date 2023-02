Igor smentisce sulla discoteca: “Sono un professionista, penso alla squadra, mi sono allenato”

Igor con una stories su Instagram ha smentito la notizia secondo cui lui sabato e domenica, nonsi sarebbe trovato in discoteca, ecco le sue parole: “È uscita la notizia che sabato ero a una festa mentre la squadra si stava radunando per giocare domenica. Non è vero, ero a casa con i miei genitori. Sono un professionista, l’unica cosa a cui penso è aiutare la mia squadra a uscire da questa situazione, vi prego di non mettere il mio nome in polemica, cercate ciò che è veramente vero e poi pubblicatelo”. Poi ha aggiunto: “Non so quando è uscita la notizia e in che giorno è uscita, sabato e domenica sono rimasto a casa con i miei quindi se dicono sabato o domenica non lo so ma di certo non sono uscito di casa. Ora lasciami in pace perché ho bisogno di lavorare, migliorare e aiutare la squadra”

