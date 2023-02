Retroscena da Torino: “In estate la Juventus aveva chiesto Milenkovic. Chiederanno anche Igor alla Fiorentina”

Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese La Stampa, la Juventus sta di nuovo guardando in casa Fiorentina. Dopo aver investito 120 milioni di euro per rifarsi l’attacco, ingaggiando Federico Chiesa e Dusan Vlahovic dalla Fiorentina tra l’ottobre 2020 e il gennaio 2022, la Juventus adesso sta pensando di portare a Torino uno tra Nikola Milenkovic e Igor per ringiovanire la propria difesa.

Da tempo i bianconeri seguono i due centrali difensivi della squadra di Vincenzo Italiano, attesa domani allo Stadium per una sfida delicata: il serbo è sempre in cima alla lista dei desideri e un tentativo era stato fatto la scorsa estate, prima di virare su Bremer, mentre le quotazioni del brasiliano sono cresciute nell’ultimo anno.

I sondaggi e i ragionamenti non mancano: il primo ha rinnovato con il club viola fino al giugno 2027 e non sarebbe presente una clausola rescissoria, quindi ogni trattativa è possibile partendo da una base di 20 milioni di euro, mentre il secondo ha ancora 16 mesi di contratto con la Fiorentina e con 8-10 milioni può cambiare maglia.

LE PAROLE DI FELIPE MELO