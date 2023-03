Igor parla del suo Brasile: “È festa, calcio e ritmo di samba. Ma non mi manca il carnevale”

Il difensore della Fiorentina, Igor, ha così affidato le sue parole sul Brasile – suo paese d’origine – ai canali ufficiali del club viola: “Il Brasile per me è festa, calcio e pagode, pagode è il ritmo della samba– Cosa mi manca? Amici, famiglia, città. Non mi manca invece il carnevale. Il mio calciatore brasiliano preferito è Ronaldinho“.